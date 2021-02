Silvana Flores deja al Chelsea y firma con el Reading de la Premier League

Una de las joyas del futbol mexicano femenil encontró un nuevo equipo dentro de la Premier League.

La mexicana Silvana Flores firmó con el Reading, de Inglaterra, tras su paso por el Chelsea.

A través de un comunicado, el equipo anunció su nuevo fichaje para esta temporada.

“Flores se une a los Reales de Kelly Chambers provenientes del Chelsea, campeón de la Superliga femenina, donde había estado desde junio de 2020, firmando desde el Arsenal”, se lee en su boletín.

