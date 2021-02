Leigh Nicol, la futbolista que pensó en quitarse la vida tras filtración de fotografías íntimas

La tecnología ha dado pasos gigantes durante los últimos años; sin embargo, no todo es para el bienestar de la sociedad, muestra de ello es lo que sucedió con Leigh Nicol, una futbolista del Crystal Palace del Campeonato Femenil Inglés, quien reveló que pensó en quitarse la vida, luego de la filtración de unas fotografías íntimas de ella.

Fue en 2019 cuando hackearon su teléfono móvil para tomar unas fotografías de ella del 2014, cuando apenas tenía 18 años, días después, éstas postales figuraron en sitios web para adultos, acontecimiento que no sólo manchó su imagen personal, sino profesional; incluso, estuvo a punto de abandonar su sueño futbolístico.

"Puedo entender por qué la gente se suicida, no sé cómo logré superarlo. Fue necesario un cambio de perspectiva y un grupo de personas a mi alrededor, pero tomó tiempo. Hubo una rotación de personas para asegurarse. Nunca estuve sola. Sin esa gente a mi alrededor, ¿habría sido diferente? Cien por ciento", señaló en entrevista con Sky Sports.

La futbolista británica de 25 años de edad recuerda el difícil proceso que atravesó y, aunque ha avanzado mucho en superar lo sucedido, confiesa que no ha sido tarea sencilla. "La enfermedad fue extrema. Fue una mezcla entre tener un ataque de pánico y estar enfermo. Llegó al punto en que no había nada que enfermara y eso duró semanas. todavía sufro de ansiedad, todavía tengo momentos en los que no puedo levantarme de la cama".

Cuando sucedió lo de las fotografías íntimas, la joven era parte del Charlton, club que tuvo que abandonar. "Expresaron su preocupación por que mi nombre se adjuntara a su marca y su club. Puedo entender eso desde una perspectiva comercial, pero no soy sucia. Soy un buen ser humano".

Pero fue en el Crystal Palace en donde encontró su refugió, equipo que no sólo le abrió las puertas a nivel profesional, sino que la han ayudado a superar el tema desde la perspectiva personal. "El futbol ha sido clave en mi recuperación. Estoy muy agradecida de haber encontrado un club como el Palace que me permite ser yo misma. Me han apoyado como ser humano, no les importó el pasado, solo me ofrecieron la oportunidad de ponerme en forma y entrenar", cuenta.

Leigh Nicol decidió no poner una fotografía de algún ser querido en su casillero, como el resto de las futbolistas, sino que eligió un árbol, el mismo en el que pensó en quitarse la vida, pues cada que lo observa, es una motivación para ella. "Sonrío cuando lo miro. No me entristece, me recuerda que todo es posible".

