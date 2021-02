Ricardo Ferretti no se preocupa por Palmeiras: "Me inquietaba más el equipo coreano"

Tras superar una histórica fase de cuartos de final en el Mundial de Clubes, Tigres pide pasar la hoja y pensar en el campeón de la Copa Libertadores.

"Tenemos que olvidarnos de lo que pasó contra el equipo coreano y contra el equipo brasileño no es extraño, tuvimos una participación en Copa Libertadores en la que llegamos a la final contra River Plate, jugamos contra el Inter (de Porto Alegre) que fue similar al futbol que vamos a enfrentar mañana", aseguró Ricardo Ferretti en conferencia de prensa.

Aunque no han tenido un roce con equipos sudamericanos, el 'Tuca' aseguró que la experiencia de los jugadores sudamericanos dentro del plantel es factor para conseguir el triunfo.

"El equipo está empapado de lo que es el Palmeiras, de la forma del futbol brasileño, no creo que haya nada que no sepamos, tenía una preocupación más inquietante contra el equipo coreano, aparte es un futbol que vemos el día que queramos y vemos muchos equipos sudamericanos", declaró.

A pesar de su nacionalidad, Ferretti no considera especial este enfrentamiento ante el campeón de Copa Libertadores.

"En lo personal no me cambia nada, he enfrentado a equipos brasileños, el hecho de que haya nacido en Brasil no me cambia nada, es otro equipo que vamos a enfrentar, como siempre tenemos respeto", manifestó.

Tigres se medirá este domingo 7 de febrero al Palmeiras de Brasil para definir al primer finalista del Mundial de Clubes.

