FOTOS: Serena Williams presume su lujosa mansión en Miami

Serena Williams es sinónimo de historia en el tenis, pues la estadounidense cuenta con una amplia y exitosa carrera dentro del deporte blanco, en donde ganó 23 títulos de Grand Slam; sin embargo, más allá de las canchas, la deportista siempre da de qué hablar, esta ocasión fue por su lujosa mansión en Miami, la cual presumió a Architectural Digest.

La tenista de 39 años de edad contó que gran parte del diseño de su mansión corrió a cargo de su hermana Venus, quien también se desarrolla como tenista profesional.

Por primera ocasión, Serena Williams se alejaba de su hermana Venus, por lo que buscó que su hogar fuera significativo. "Tienes que conocer tu carril. Soy muy buena jugando tenis, pero no soy tan buena en interiores, pero pude aprender con sólo mirar a Venus".

La mansión de Serena Williams tiene un estilo mediterráneo español de 14 mil 500 pies cuadrados, y en ella expresa su amor por el arte moderno y la tecnología.

At her home north of Miami, Serena holds court in a house designed in collaboration with her sister Venus: https://t.co/h2jlsDlPn2 pic.twitter.com/HvHTMfqPyd

