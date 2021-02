Sarah Thomas, primera mujer árbitro en un Super Bowl

El Super Bowl LV, entre los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay también pasará a la historia por la presencia de Sarah Thomas, la primera mujer en formar parte del cuerpo de oficiales de la final de la NFL.

Hace unas semanas la NFL hizo el anuncio y este 7 de febrero Thomas escribió su nombre en los libros de historia al ser jueza de down.

Detienen a Luis Alonso Sandoval por posesión de drogas

Lionel Messi es nombrado el mejor futbolista de la última década

Sarah, de 47 años, ya había hecho historia en 2015 al convertirse en la primera réferi en la NFL y en 2019 fue la primera mujer en pitar en un juego de playoffs.

Sarah Thomas is ready to become the first female to officiate in the Super Bowl 👏 pic.twitter.com/o6bi9VkLMe

— espnW (@espnW) February 7, 2021