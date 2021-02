Brady y Gronkowski, la dupla histórica del Super Bowl

Tom Brady y Rob Gronkowski hicieron historia este domingo en el Super Bowl LV, pues se convirtieron en la dupla más exitosa del partido final de la NFL, al llegar a los 14 touchdown.

Ambos jugadores de Tampa Bay Buccaneers son viejos conocidos, pues compartieron una amplia historia con los New England Patriots, franquicia en la que lograron anotar 12 touchdown, empatando la marca de Jerry Rice y Joe Montana con los 49ers de San Francisco.

THEY DID IT AGAIN. BRADY TO GRONK. LEGENDARY. #GoBucs

