Madre de Patrick Mahomes culpa a árbitros por derrota en el Super Bowl

Los Chiefs de Kansas City fueron superados por los Buccaneers de Tampa Bay en el Super Bowl LI, pese a que la diferencia fue grande (31-9), la madre de Patrick Mahomes señaló a los árbitros como los culpables de la derrota.

Todo mundo esperaba el duelo entre Mahomes y Tom Brady, y el segundo fue el amplio ganador; sin embargo, Randi Mahomes no quedó contenta con el trabajo de los jueces, que señalaron múltiples infracciones al equipo de su hijo.

“Si tú tienes que tener al árbitro en tu equipo, eso es realmente ganar”, publicó Randi, además de que mencionó a Gisele Bündchen, esposa de Tom Brady.

If you have to have the ref on your team is that really winning!!! @giseleofficial lol 😂😂😂😂🤪🤪🤪🤪🤪🤪

Se esperaba mucho del mariscal de campo de los Chiefs pero la defensiva lo contuvo, además de que no encontró réplica en sus compañeros, quienes fallaron en atrapar sus pases o cometieron varias faltas que afectaron al equipo.

No es la primera vez que la mamá de Patrick Mahomes usa Twitter para quejarse de los rivales de su hijo. Llamó “malvado” a Mack Wilson de los Browns, por lesionar al quarterback, pero éste le respondió de manera educada a la vez que se defendió.

No disrespect mom I’m just playing hard. This is a dangerous game we play and we take a risk every time we step foot on the field. I’m happy that Pat is okay but mind you.. I’ve never been a dirty player. I just want to win and be great like your son. 🙏🏾❤️

— Mack Wilson (@5mackwilson1) January 19, 2021