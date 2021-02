Polémica en Boca Juniors por fiesta de jugadores durante la pandemia de Covid-19

Boca Juniors vive una crisis gerencial y deportiva. La mayoría de los jugadores están peleados con el vicepresidente deportivo Juan Román Riquelme. Y ahora se le agrega que estuvieron en una fiesta en plena pandemia.

Para festejar el cumpleaños 30 del portero Esteban Andrada realizó una reunión donde estuvieron presentes por lo menos cuatro elementos del cuadro boquense, entre ellos Edwin Cardona, ex de Pachuca, Monterrey y Tijuana.

El resto de los jugadores eran: Frank Fabra, Sebastián Villa y Carlos Zambrano, además del festejado Andrada.

