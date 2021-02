'El futbol mexicano es de segunda categoría', asevera periodista argentino

Una nueva polémica surgió en redes sociales luego de las declaraciones del periodista argentino Rodolfo Cingolani de la cadena TyC Sports, quien se refirió al futbol mexicano como "de segunda categoría".

El llamado "Gringo" hizo tal aseveración en una mesa de análisis de dicho programa donde se estaba hablando de Jonatan Maidana y su gris paso por el Toluca en la Liga Mx.

"El futbol mexicano es de segunda categoría. Acá en Argentina hay jugadores que son suplentes de los suplentes y van a México y triunfan. (Rubens) Sambueza, que acá no pudo jugar, tiene 37 años y es figura allá", declaró el comunicador.

En la mesa estuvo como invitado el mexicano Miguel Arizpe, del diario Cancha, quien le pidió no hablar de algo que no conoce y también le dio ejemplos de jugadores que no han triunfado en México y regresan a Argentina a hacerlo.

"Allá (Edwin) Cardona está con Boca y aquí no funcionó ni con uno de los peores equipos que es Xolos. Marco Ruben, acá hizo solamente un gol y allá hasta campeón de goleo fue”, reviró. MIRA EL VIDEO AQUÍ.

