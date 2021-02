Reaparece el 'Chihuas' Rodríguez luego de más de un año sin pelear

Luego de más de un año sin actividad por fin el regiomontano Francisco "Chihuas" Rodríguez volverá a subir al cuadrilátero para encabezar la función del 26 de febrero que se llevará a cabo en el Lienzo Charro de Talpa de Allende, velada organizada por BxStrs Promotions, en colaboración con el gobierno municipal y el Code Jalisco.

El "Orgullo de Santa Catarina" sostuvo su último combate el 30 de noviembre del 2019 con nocaut sobre José María Cárdenas. A finales de 2020 iba a integrar la cartelera de la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Callum Smith para retar al campeón mundial mosca del CMB Julio César Martínez, pero una gastroenteritis del "Rey" obligó a cancelar la pelea.

"Estoy muy agradecido por la oportunidad de pelear en esta tierra tan linda como es Talpa de Allende. Había escuchado de este lugar por un tema de turismo religioso, pero no lo conocía. Me siento muy comprometido de ofrecer un buen espectáculo para darle gusto a la gente de este bello pueblo. Estoy listo para dar una gran pelea, hacer que la afición disfrute, y seguir en camino a nuevas peleas de campeonato mundial", declaró el ex campeón mundial de peso mínimo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), quien esa noche estará acompañado de Erick "Habanerito" López y Christian "Chispa" Medina.

"Estamos muy contentos de por fin poder realizar esta función de box. Iba a ser el año pasado, pero la pandemia por el COVID-19 detuvo todo. Ahora, tenemos una cartelera muy buena, con grandes peleadores y que, gracias a la transmisión televisiva, se verá en todo el continente, por lo que nuestro municipio estará en los ojos de toda América, lo cual nos congratula mucho, pues Talpa es un destino de turismo religioso, pero ahora, se hablará de nosotros gracias al deporte", manifestó el presidente municipal de Talpa de Allende, Martín Eduardo Guzmán Peña.

"Habanerito" López y "Chispa" Medina, quienes estarán en los pleitos semi estelares, también garantizaron espectáculo sobre el cuadrilátero, toda vez que buscarán oportunidades de campeonato mundial este mismo año.

La función se realizará siguiendo al pie de la letra los protocolos indicados por la Mesa de Salud, para salvaguardar la integridad tanto de los atletas como del resto del staff, por lo que, en la semana de la función, se establecerá el protocolo de burbuja, garantizando el máximo aislamiento de cada uno de los participantes. Las peleas serán televisadas en Latinoamérica por ESPN Knockout y por BeIN Sports en Estados Unidos.

