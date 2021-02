Definido el camino de los equipos mexicanos para la Concachampions 2021

La Concacaf llevó a cabo este miércoles el sorteo de los octavos de la Liga de Campeones 2021, en la que participarán Cruz Azul, León, Monterrey y América.

Las Águilas y Rayados se clasificaron poser finalistas del Apertura 2019, mientras que la Máquina y los esmeraldas fueron los dos mejores del torneo cancelado Clausura 2020.

Cruz Azul se enfrentará con el Arcahaie de Haití. León se medirá con un equipo canadiense, ya sea el Toronto FC o el Jorge FC.

Monterrey se verá las caras con el C.A. Pantoja de República Dominicana; y por último, el América jugará con el Olímpia de Honduras.

En caso de que los cruzazulinos y la fiera avancen, se enfrentarían en los cuartos de final y el ganador de este duelo se podría encontrar en las semifinales con la Pandilla, si es que alcanza esta fase.

Las Águilas son el único equipo que no se chocarán con ningún club mexicano a menos de que lleguen a la final y en la otra llave lo hagan Cruz Azul, León o Monterrey.

Todas las series, con excepción de la final, serán a ida y vuelta, a menos que la pandemia del Covid-19 forzara un cambio. Los octavos de final arrancarán el 6 y el 8 de abril. Los cuartos de final a finales de abril y principios de mayo; las semifinales entre agosto y septiembre y la final se disputará en los últimos días de octubre.

