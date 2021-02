¿Ebrio? Captan a Tom Brady tambaleante en festejo de Buccaneers

Lo que faltaba… ver a Tom Brady ebrio.

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers fue captado caminando, tambaleante y apoyado por un asistente luego de la celebración con su equipo por el Super Bowl obtenido el domingo pasado.

Luego de que la grabación se hiciera viral en redes sociales, se comenzó a especular sobre si el quarterback estaba ebrio, y es que durante los festejos se le vio muy contento e incluso lanzó el trofeo Vince Lombardi al bote de Rob Gronkowski.

