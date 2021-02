NBA 'obliga' a Mavericks a poner el himno nacional de EU previo a sus juegos

El dueño de los Mavericks de Dallas Mark Cuban cedió. El himno nacional sonará previo a los partidos en casa esta temporada, luego que la NBA reiteró "la tradicional política de la liga" de tocar la canción.

La reacción inicial a la decisión de Cuban fue decir que los equipos tenían la facultad de decidir por su cuenta las actividades antes de los partidos debido a las inusuales circunstancias actuales debido a la pandemia de coronavirus. La mayoría de los equipos no contarán con aficionados durante los encuentros de casa.

Pero la NBA dio un giro abrupto cuando la decisión de Cuban resonó en todo el país, incluyendo una pregunta a la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki durante su comparecencia diaria. Las protestas por injusticias raciales y sociales al entonarse "Star-Spangled Banner", el nombre de la canción, se convirtió en un tema espinoso durante el gobierno del expresidente Donald Trump y varias ligas profesionales.

"Debido a que los equipos están en el proceso de recibir de vuelta a los aficionados en sus arenas, los equipos reproducirán el himno nacional de acuerdo con la tradicional política de la liga", indicó la NBA.

Los Mavericks indicaron que tocarán el himno nacional a partir del miércoles en el encuentro ante Atlanta y publicaron un comunicado de Cuban.

"Respetamos y siempre hemos respetado la pasión que tiene la gente por el himno y por nuestro país", indicó Cuban. "Pero también escuchamos fuertemente las voces de aquellos que sienten que el himno no los representa. Creemos que esas voces deben ser respetadas y escuchadas, pues no lo han sido".

Los Mavericks han disputado sus primeros 10 partidos de la campaña regular en casa sin público antes de que permitiera el ingreso gratis de 1,500 trabajadores esenciales que han sido vacunados en el duelo del lunes ante Minnesota.

Cuban en ese momento declinó explicar la decisión de no tocar el himno, limitándose a decir que nadie se había percatado hasta después de 11 duelos de temporada regular en casa.

La decisión recibió el apoyo de algunos entrenadores.

"Debería ocurrir en todos lados", escribió en Twitter el entrenador de Nueva Orléans Stan Van Gundy. "Si crees que el himno debe tocarse antes de todos los eventos deportivos, entonces debería tocarse en el cine, conciertos. ¿Qué motivo hay para tocar el himno antes de cada juego?".

This should happen everywhere. If you think the anthem needs to be played before sporting events, then play it before every movie, concert, church service and the start of every work day at every business. What good reason is there to play the anthem before a game? https://t.co/HvnBtXhgGS

— Stan Van Gundy (@realStanVG) February 10, 2021