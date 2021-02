Ryan Reynolds concreta compra de equipo de futbol

Los actores de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, son oficialmente los nuevos dueños del club galés Wrexham, el tercer equipo profesional más antiguo del futbol.

“Muero de ganas por ir al Racecourse Ground. Hora de jugar", escribió Reynolds en Twitter el miércoles.

El anuncio era una formalidad dado que la compra fue aprobada en noviembre.

Can’t get to the Racecourse Ground fast enough. Game on. #UpTheTown @Wrexham_AFC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/tOZ0vMZcSt

— Wryan Reynolds (@VancityReynolds) February 10, 2021