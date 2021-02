Tom Brady y Buccaneers celebran el Super Bowl ganado a bordo de yates

Los Tampa Bay Buccaneers no se quedaron con las ganas de celebrar el Super Bowl obtenido el pasado domingo, y a bordo de yates, hicieron un recorrido por el Tampa Riverwalk donde se pudo ver al mariscal de campo Tom Brady de muy buen humor.

"Is anyone working today? No way." 😂 pic.twitter.com/4vm6CAaomo

