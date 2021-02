Adalid Maganda vuelve a señalar a Arturo Brizio de racista

El árbitro Adalid Maganda volvió a acusar de racista al presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio; por lo que presentará una denuncia formal ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Maganda fue despedido de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) el pasado 2 de febrero. Este jueves se llevó a cabo una segunda reunión conciliatoria con los representantes del área jurídica de la FMF; sin embargo no se llegó a un acuerdo.

Por este motivo el silbante acudirá al Conapred ya que asegura que es víctima de racismo, además de que no le quieren dar la liquidación que le corresponde.

Tigres cae ante Bayern Munich que se corona en el Mundial de Clubes

Los memes de la final Bayern Múnich vs Tigres del Mundial de Clubes

“El día de hoy se llevó a cabo la reunión con la FMF y no se llegó a ningún acuerdo. Yon de Luisa está solapando a un racista como Arturo Brizio. Exijo la destitución de Brizio; la FMF, no es una institución seria, vamos a empezar con acciones el lunes a las 12 del día. Vamos a presentar una queja formal en Conapred. Vamos paso a paso, firmes, sin miedo, sin mirar atrás, gracias a todos por el apoyo”, declaró al diario AS México.

Si bien Adalid Maganda dice que su despido es por cuestiones extra cancha, la FMF ha señalado que se debe a su mal desempeño, en especial por el juego entre Toluca y Querétaro, de la jornada 1 del Guard1anes 2021.

No es la primera vez que Arturo Brizio es señalado por el árbitro. En 2018 la Conapred abrió un expediente contra el presidente de la Comisión de Árbitros.