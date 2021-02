Daniella Chávez posa en topless para apoyar a O’Higgins

Daniella Chávez es fiel aficionada del O’Higgins de Chile, por lo que no duda en expresar su apoyo en redes sociales con imágenes subidas de tono.

“¡Vamos O’Higgins el fin de semana cerramos la clasificación a Copa Sudamericana! El triunfo se queda en casa frente a Colo Colo y no hay más! el fin de semana”, publicó la modelo.

También compartió en su Twitter una foto en la que aparece en topless, pero tapando lo necesario con un emoji de una pelota de futbol. Además de prometió que si O’Higgins califica a la Copa Sudamericana regalará tres suscripciones de su cuenta en OnlyFans.

Vamos O’Higgins el fin de semana cerramos la clasificación a Copa Sudamericana! El triunfo se queda en casa frente a Colo Colo y no hay más! el finde de semana #todossomosOhiggins pic.twitter.com/acCcqGIqPE — Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 11, 2021

O’Higgins y Colo Colo se enfrentarán el sábado 13 de febrero, en la jornada 34 de la Liga chilena, la última.

El equipo de Daniella Chávez marcha en noveno lugar con 44 puntos, por lo que el triunfo es fundamental, pero también necesita que el Cobresal no gane. Mientras que Colo Colo se ubica en el antepenúltimo lugar y si pierde, necesitaría que Iquique no gane para no jugar la eliminatoria del descenso.