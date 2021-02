'No me gustan los dimes y diretes, yo hablo con mi trabajo': Alexa Grasso

Alexa Grasso prefiere no engancharse y hablar arriba del octágono.

Y es que su rival de este sábado en la coestelar de UFC 258, Maycee Barber, declaró que la mexicana "es frágil. Es una de esas luchadoras que puede romperse. Ella lo ha demostrado y yo soy una de esas buenas peleadoras que romperán a alguien. Es dura, es valiente, pero eso no significa que no sea frágil. Me veo rompiéndola. Ya sea que sea en el piso, con lucha, estoy lista para romperla".

Ante esas palabras Grasso prefirió no responder y enfocarse en el trabajo que tiene planeado y entrenado: "Está bien lo que dice. La verdad es que a mi no me gusta involucrarme en ese tipo de cosas, los dimes y diretes. El día de la pelea las cosas van a hablar. Yo solamente hablo con mi trabajo. Se que (Barber) es una peleadora muy completa, a mi me encanta tomar este tipo de retos y bueno, ella está en la línea para poder llegar al top 10 de la categoría, así que es la pelea perfecta".

Esta será la segunda pelea que Alexa realice en las 125 libras, peso en el que se ha sentido muy cómoda y ya lo demostró con su victoria sobre Ji Yon Kim.

"Me he sentido muy bien, me siento muy contenta, sana, siempre con mucha energía, es una camino totalmente nuevo para poder empezar", afirmó.

Se mostró agradecida con su equipo de trabajo ya que a pesar de las dificultades que ha presentado la pandemia del coronavirus, siempre han encontrado un lugar adecuado para entrenar.

"Todo fluyó bien en el campamento, estoy muy contenta con mi equipo y mis coaches, la verdad es que a pesar de la pandemia, los botones rojos y todas las complicaciones que hubo nunca desistimos y siempre encontramos donde entrenar".

Se dijo orgullosa de volver a estar en una pelea coestelar en UFC: "Es mi quinta vez en coestelar y estoy muy contenta de que me hayan dado esta oportunidad porque saben de mi trabajo, de la calidad de humano que soy y me da mucho orgullo".

Finalmente envió a todos sus fans y a la gente en general a no bajar la guardia con la Covid-19.

"Les agradezco de todo corazón por todo el apoyo y amor que me mandan. A la gente le pido que no bajen la guardia, que se sigan cuidando mucho por favor, esta pandemia es un recordatorio para todos nosotros para ponernos las pilas, estar fuertes y sanos. Vamos con todo", concluyó.

