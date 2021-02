Raúl Jiménez donará dinero recaudado por su recuperación a dos causas benéficas

Raúl Jiménez continúa sorprendiendo a los fanáticos del Wolverhampton, no solo por su asombrosa recuperación, ahora también por su gran labor social.

El delantero de los Lobos anunció que destinará a un par de causas benéficas, el dinero que un grupo de aficionados recaudó para poner una pancarta en su honor tras la fractura de cráneo que sufrió en noviembre.

"Los mensajes de apoyo que he recibido, a través de todo los canales y de todos los sitios del mundo, han sido inspiraciones para mí en mi rehabilitación y mi recuperación y la pancarta en el Molineux es un gesto especial", añadió a declaraciones recogidas por la agencia EFE. "Me gustaría agradecérselo a todas las personas que idearon esto y a cada persona que donó algo", finalizó.

Amazing! I am very grateful to all the people who have been supporting me during this process. To my fans, to my teammates, to all who have sent their love, it means everything to me and my family. Thank you very much! pic.twitter.com/WkyhPYmLra

