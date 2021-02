Avni Yildirim confía en poder vencer al 'Canelo' Álvarez: 'Vamos a buscar todas las oportunidades'

Se acerca una de las primeras grandes funciones de boxeo del año, y Avni Yildirim, aunque no sale como favorito frente a Saúl Álvarez, el peleador turco aspira a dar la campanada y conseguir los cinturones.

En conferencia de prensa, el pugilista turco y retador por los títulos supermedianos del CMB y AMB, aspira a aprovechar alguna oportunidad que tenga en la contienda para conseguir la victoria sobre el tapatío.

"Desde mi última pelea, he enfrentado algunas dificultades. La pandemia me afectó, pero fuimos pacientes y estuvimos entrenando. Nos preparamos en Estados Unidos y Alemania por 21 meses. Nunca me rendí. Vamos a buscar todas las oportunidades para ganar esta pelea", dijo el ‘lobo turco’.

Aunque no reveló su estrategia, el turco muestra confianza en su estrategia y sobretodo espera respaldar la oportunidad de ser el retador obligatorio por el Consejo Mundial de Boxeo.

"Confío en mi entrenador Joel Díaz. Es un gran honor representar a mi país en tan grande plataforma. Nadie le da oportunidad al peleador turco, pero haremos lo mejor para traernos el cinturón a nuestro país", concluyó.

Avni Yildirim llega a la reyerta con un récord de 21 triunfos (12 por K.O.) y dos derrotas, siendo la última el 23 de febrero de 2019 frente a Anthony Dirrell, lo que significó, también su último compromiso en los cuadriláteros.

Yildrim está dando los últimos toques para enfrentar la batalla más importante de su carrera, en la cual podría convertirse en el primer campeón de Turquía avalado por el WBC.

Publimetro te recomienda

Muere luchador Big Ovett a causa del Covid-19 Con 44 años de edad, el gladiador tuvo complicaciones con el coronavirus, enfermedad que lo llevó a perder la vida este viernes