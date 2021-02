Naomi Osaka derrota a Muguruza y avanza a cuartos del Abierto de Australia

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se despidió este domingo del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, después de caer en los octavos de final ante la japonesa Naomi Osaka en tres sets (4-6, 6-4, 7-5), en un duelo de casi dos horas donde desperdició dos bolas de partido al resto y saque para ganarlo.

El final de la aventura australiana de la finalista del 2020 fue amargo. Después de haber jugado a un gran nivel y de haber tenido el billete para los cuartos de final en su mano, fue víctima de los nervios y de la reacción de su rival, campeona en 2019 en Melbourne Park.

La doble ganadora de Grand Slam parecía tener el partido controlado cuando logró ponerse 5-3 arriba en la tercera y definitiva manga. Ni siquiera tuvo que esperar a su servicio porque se puso 15-40, pero no capaz de aprovechar esa gran oportunidad ante una tercera favorita que se rehizo a partir de ahí y le cerró el pase entre las ocho mejores sin dejarla hacer ningún juego más.

WHAT A MATCH!@naomiosaka saves match points to reach the final eight with a 4-6 6-4 7-5 win over Muguruza.#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/m6oDjzaGWu

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021