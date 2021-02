Miley Cyrus acepta ser el San Valentín de un peleador de UFC

Julian Marquez triunfo en el UFC 258, de este sábado, al vencer por sumisión en el tercer round a Maki Pitolo. Sin embargo, su gran recompensa es que consiguió que la cantante Miley Cyrus sea su pareja de San Valentín.

El peleador invitó a la Miley en plena conferencia, tras su victoria. "Esperé 31 meses para este día, estar en el escenario y es mi tiempo de brillar, así que… Miley Cyrus, ¿serías mi San Valentín?”, dijo.

La invitación de The Cuban Missile Crisis rápidamente se hizo viral y llegó hasta la intérprete estadounidense, quien aceptó con una condición.

"Aféitate el pecho y soy tuya. Feliz Día de San Valentín y felicidades, cariño", tuiteó Cyrus.

Tras la petición de Miley, Julian Marquez también le hizo y le pidió que se pusiera un tatuaje henna en su abdomen que diga: ‘Cuban Missile Crisis’

Julian Marquez tiene un récord de ocho victorias, seis por la vía de nocaut, y dos derrotas.

