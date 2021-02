Para Hernán Cristante, el gol de Pumas estuvo bien anulado

Para Hernán Cristante, el gol anulado a Pumas, fue un acierto de los árbitros.

"Vi la jugada, si hay alguien en offside e interfiere con el movimiento de otro jugador hacia la pelota, está bien…. Creo que el VAR lo hizo de buena manera. Así como nos enojamos cuando se equivocan, hoy fue un acierto. Es una jugada polémica, y en el futbol hay muchas cosas polémicas. De acuerdo a gustos y cariños, defenderemos lo que es conveniente".

Ante esto, el argentino, técnico de los Diablos, no vio que la victoria de su equipo, fuera polémica: "No vi una victoria polémica, estuvimos por encima en situaciones de gol; la polémica se puede dar por una jugada, pero hay más para polemizar. Fue una buena victoria, en un juego muy peleado, y difícil… No le veo la polémica".

En el resto del análisis, el ex portero indicó: "El equipo hizo bastante bien las cosas ante un rival muy duro. Este equipo fue protagonista el torneo pasado, sí, le faltan jugadores, pero tienen la inercia de equipo grande, no dejan de correr, de presionar. En el primer tiempo nos ganó la ansiedad, en el segundo comenzamos a hacer partidos individuales, y eso no es una buena sensación. Pero se arriesgó en el momento en que se tenía que arriesgar, se trabajó y nos llevamos un triunfo merecido. Hay juegos que se ganan jugando muy bien, y otros que se ganan con espíritu y me deja contento eso".

Cristante llegó a 50 triunfos como DT: "No sabía que tengo 50 triunfos como técnico, eso es estadística, pero yo no gano, ganan los jugadores".

