McLaren presenta su nuevo MCL35M para el Mundial 2021 de Fórmula 1

McLaren presentó este lunes el MCLM35, el monoplaza que pilotarán el inglés Lando Norris y el australiano Daniel Ricciardo y con el que el equipo británico espera seguir su "camino hacia la cabeza de la parrilla" en una temporada 2021 que se presenta aún "más exigente" que la anterior y en la que contarán con el refuerzo de un motor Mercedes.

"El MCL35M es una evolución del coche de 2020, el MCL35, e incluye unas evoluciones aerodinámicas y de chasis realizadas por el equipo en invierno. Además de estas evoluciones, cuenta también con una nueva unidad de potencia suministrado por Mercedes-AMG, que representa uno de los numerosos cambios fundamentales del coche en su evolución hacia el MCL35M", señaló McLaren en su página web.

Además, el equipo de Woking indicó igualmente que la carrocería del coche, que mantiene los icónicos colores papaya y azul, "ha progresado sutilmente con respecto al diseño de 2020".

