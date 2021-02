El Finale Istambul 21, el nuevo balón para la Champions League

El balón oficial de la final de la Champions League de la temporada 2020-21, que se disputará el 29 de mayo en Estambul, el modelo 'Finale Istambul 21' celebra el 20 aniversario del icónico diseño 'estrellado' y se usará desde este martes en los cruces de octavos de final, anunció la UEFA.

El Finale Istambul 21 se utilizará en todos los partidos que restan de la Liga de Campeones en la presente temporada, empezando por los de octavos que empiezan este martes y culminan en la final del Atatürk Olympic Stadium.

Introducido por primera vez en 2001, el diseño de 'balón estrellado' se basó en las estrellas del logo de la Liga de Campeones y, desde entonces, se ha convertido en un símbolo de la mejor competición de clubs del mundo.

20 years of history.

Introducing the new official @ChampionsLeague match ball, celebrating 20 years of the iconic starball design.

— adidas Football (@adidasfootball) February 15, 2021