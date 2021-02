Gustavo Ayón llega al rescate de la selección mexicana de basquetbol

Ante los problemas internos que vive el basquetbol mexicano y estar bajo amenaza de una posible desafiliación de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en caso de no presentarse a la tercera ventana rumbo a la Americup 2022, Gustavo Ayón reconsideró su decisión de no participar más con la selección y será parte de la escuadra que afronte los compromisos ante Puerto Rico y Estados Unidos este viernes y sábado entrantes.

El "Titán" volverá al Tri pese a no estar de acuerdo en como se manejan las cosas a nivel administrativo. / Getty Images

"Mi postura sigue siendo la misma, no soy partidario de hacer las cosas como se hacen o estado haciendo en los últimos años, pero esta es una situación muy extraordinaria porque México esta en peligro de ser desafiliado y lejos de que pueda afectar a la selección mayor o a todo el baloncesto, hay muchísimos jóvenes que tienen un sueño muy grande que es jugar baloncesto para su selección, representar a su país", declaró el "Titán".

El nayarita fue contactado por el nuevo entrenador tricolor Omar Quintero y se mostró dispuesto a ayudar al baloncesto azteca que todavía tiene compromisos importantes como el preolímpico rumbo a Tokio.

"Me interesa que el basquetbol se solucione, eso es lo más importante y apoyo este proceso aún en contra de mi manera de pensar", Gustavo Ayón

"Aún en contra de mi ideología, de mi manera de pensar, voy a apoyar esta situación, este proceso y lo hago porque está una persona a la cual le tengo mucho cariño por los años de conocerlo, por los años de convivir en la selección, por los años de experiencia que tiene como lo es Omar (Quintero), por eso tomé la decisión de apoyar este proceso".

Ayón Aguirre confesó que no está al ciento por ciento para jugar, pero consciente de que en los momentos difíciles es cuando se debe alzar la mano y tratar de hacer algo.

"Tengo un mes y medio que no entreno un cinco para cinco, no estoy al 100% para jugar pero es un proceso que se requiere que alguien levante la mano y diga 'vamos a poner un granito de arena'. El basquetbol mexicano no se va a solucionar con esta ventana, lo van solucionar las personas correspondientes en su momento, pero si puedo hacer algo lo estoy haciendo por todos estos niños y jóvenes", afirmó.

Aceptó que le gustaría participar en el repechaje para buscar el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, torneo que se realizará en junio próximo.

"Estoy en la mejor disposición de ayudar al equipo en lo que se pueda, se que hay jugadores que están en un mejor momento como los que están en Europa o Juan Toscano (NBA) y que serán nuestros referentes en ese preolímpico, pero dentro de mi postura va a ser llegar ahí y apoyar y ayudar en todo lo que pueda", dijo.

En cuanto a su situación personal dijo que sigue analizando opciones, incluso rechazó una oferta la semana pasada.

"Hace una semana tuve una oferta de un equipo importante en Europa y sinceramente no la tomé, no acepté la opción de ir pero estamos abiertos a seguir viendo que opción es más accesible en lo personal, económico y deportivo, que se adapten a lo que estoy buscando hoy en día", finalizó.

"Daremos todo para tener una actuación digna y vamos con la mentalidad de ganar": Omar Quintero

Por su parte, el entrenador Omar Quintero dijo que aceptó tomar las riendas del tricolor porque siempre estará al ciento por ciento con la selección.

"Sabemos que no es una misión fácil pero somos un grupo de mexicanos que pueden estar seguros que daremos todo para tener una actuación digna y vamos con la mentalidad de ganar", Omar Quintero, coach de México

"Nosotros siempre hemos estado ciento por ciento disponibles para representar a este país, ahora en otra faceta, y esta es una gran oportunidad", declaró Quintero.

Aunque sabe que las condiciones para armar al equipo fueron difíciles por la premura del tiempo, el entrenador nacional se comprometió a hacer un papel digno ante Puerto Rico y Estados Unidos.

"Sabemos que no es una misión fácil pero somos un grupo de mexicanos que pueden estar seguros que daremos todo para tener una actuación digna y por supuesto vamos con la mentalidad de ganar. Estamos trabajando a marchas forzadas por cumplir todos los protocolos Covid que FIBA nos pide y estaremos viajando lo antes posible a Puerto Rico".

En esta oportunidad, el ex jugador se puso como objetivo clasificar a la Americup 2022 y luego concentrarse en los Juegos Olímpicos.

"Este es un nuevo proceso y claro que tenemos como objetivo lograr la clasificación a la Americup y continuar trabajando muy fuerte con el objetivo de llegar al repechaje de los Juegos Olímpicos y el Mundial de 2023".

Agradeció a Gustavo Ayón su disposición para conformar el equipo ya que es muestra del liderazgo que el nayarita tiene con sus demás compañeros.

"Quiero agradecerle (a Gustavo Ayón) que fue el primer jugador que cuando me dieron el nombramiento le llamé y estuvo dispuesto, es mi extensión dentro de la cancha, mi brazo derecho y por eso fue que tomé esta responsabilidad. Es el mejor jugador mexicano que hay en la actualidad, lo ha demostrado los unimos 10, 15 años. Mucha gente a veces no percata la grandeza de la carrera de Gustavo y estoy muy contento de que esté aquí".

Dijo que todos los jugadores que presentó en primera convocatoria están dispuestos a jugar con la selección, incluyendo Juan Toscano que está en la NBA, pero no todos pueden acompañar en estos momentos al conjunto porque sus clubes no dieron permisos.

"(La lista) son los jugadores que quieren estar en la selección, hay que tomarlos en cuenta, hablé con todos. Los clubes en Europa se manejan de manera diferente, hay que avisarles con tiempo, lo tomamos a bien, pero los muchachos están con todo. Juan Toscano es el mismo caso, como esta en una burbuja en la NBBA no le permiten salir", finalizó.

Los elegidos por Omar Quintero para la ventana FIBA:

-Gustavo Ayón

-Orlando Méndez

-Paul Stoll

-Irwin Ávalos

-Edgar Garibay

-Omar de Haro

-Gabriel Girón

-Jonathan Machado

-Alejandro Reyna

-José Estrada

-Marco Ramos

-Fabián Jaimes

