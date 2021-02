Miguel Herrera y Álvaro Morales tienen encontronazo en pleno programa

Miguel Herrera sigue siendo un personaje polémico pese a que no se encuentra dirigiendo. Ahora tuvo una fuerte discusión con Álvaro Morales, de ESPN, por la polémica jugada del partido entre Toluca y Pumas.

"Alvarito, ves el futbol de espaldas, no me digas esa tontería, por favor. Sabes que te aprecio, sé que tú eres un tipo que critica, pero hoy no puedes justificar esa jugada, tú que eres muy objetivo no puedes decir que el gol anulado a Pumas es bueno, no me jodas”, le dijo el Piojo al comentarista durante una emisión de SportsCenter.

“Montejano levanta el brazo e interfiere en el defensa que no puede llegar a tiempo a rescatar. Aquí se trata de que se imparta justicia, si el árbitro tiene autoridad o es protagonista lo importante es que imparta justicia, que se tome la decisión correcta", le respondió el Brujo Morales.

La jugada que provocó la discusión fue el gol anulado a los Juan Pablo Vigón de los Pumas. Luis Enrique Santander y el VAR anularon el tanto de los universitarios porque supuestamente Emanuel Montejano estaba en fuera de lugar e impidió que el Dedo López llegara a la jugada.

Álvaro Morales también le reclamó a Miguel Herrera por los planteamientos que hizo en en la Concachampions, cuando fue eliminado en semifinales por el LAFC.

Por último le pidió que no dirija a la Chivas, a lo que el técnico le dijo que “por respeto al América, jamás dirigiré a Chivas”.