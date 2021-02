Un maratón sexual, la causa de la derrota de Tyson ante Douglas en 1990

Una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo mundial fue la de aquella noche del 11 de febrero de 1990 cuando James "Buster" Douglas noqueó y le quitó sus cinturones de campeón de los pesos pesados Mike Tyson en Japón.

A poco más de 30 años de aquella dolorosa derrota, "Iron" reveló la causa por la que no se preparó como debía para esa pelea y fue vencido: ¡un maratón sexual!

"El 8 de enero de 1990, subí a un avión para volar a Tokio dando patadas y gritando. No quería pelear, todo lo que me interesaba entonces era salir de fiesta y tener sexo con mujeres. No consideré a Douglas como un gran desafío. Ni siquiera me molesté en ver ninguna de sus peleas en video. Yo había vencido fácilmente a todos los que lo habían noqueado", indicó Tyson en su autobiografía.

"El día antes de la pelea también tuve sexo con dos sirvientas al mismo tiempo. Y luego dos chicas más la noche antes del combate. Creo que perdí la mayor parte del peso al tener sexo con damas japonesas. No recuerdo haber hecho ningún trabajo de carrera, tal vez una o dos veces. Así que perdí peso de otras maneras", añadió.

Tyson también recuerda que cuando llegó al país asiático para la pelea ante "Buster" Douglas, de inmediato contactó a una chica japonesa con la que ya había tenido relaciones anteriormente.

"Además de tener sexo con las sirvientas, estaba viendo a esta joven japonesa con la que había tenido sexo la última vez que estuve en Japón", relató el exboxeador de 54 años.

