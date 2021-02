El Juego de Estrellas de la NBA 2021 ya tiene fecha y sede

La NBA hizo oficial este jueves que tendrá su tradicional All-Star esta temporada y será el 7 de marzo en Atlanta, con el formato utilizado en 2020 y homenaje a Kobe Bryant, y con la celebración en el mismo día de los concursos de mates, triples y habilidades.

El evento, con donaciones de dinero para entidades educativas de la comunidad afroamericana (HBCUs) y apoyo para el combate del Covid-19, se llevará a cabo en el State Farm Arena en Atlanta, hogar de los Atlanta Hawks, en una fiesta reducida a una sola noche, con el concurso de mates en el descanso del partido de las estrellas.

La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) anunciaron que destinarán más de 2.5 millones de dólares en fondos y recursos a Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) y brindarán apoyo, así como charlas adicionales sobre la equidad y el acceso a cuidados y vacunas contra el Covid-19.

El partido seguirá el mismo formato que el año pasado, con los equipos compitiendo para ganar cada cuarto y jugando con un puntaje final durante el último periodo no cronometrado. Ese objetivo final saldrá de sumar 24 puntos al marcador del equipo que vaya en cabeza tras tres cuartos, en homenaje de nuevo a Kobe Bryant, leyenda de la NBA que falleció el 26 de enero de 2020, por el '24' que visitó en sus últimas 10 temporadas de Laker.

NBA All-Star 2021 to feature the Game and Skills competitions on one night for the first time on March 7. The NBA and NBPA are committing more than $2.5M toward HBCUs and provide support and awareness around equity and access to COVID-19 relief and vaccines.

