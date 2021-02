Edson Álvarez y Ajax ganan en la Europa League

Arrancó la fase de eliminación directa de la Europa League con los dieciseisavos de final y el Ajax de Edson Álvarez obtuvo un valioso triunfo en su visita al Lille de Francia (2-1).

El equipo holandés estuvo en desventaja desde el minuto 72’ con el gol de Timothy Weah, pero remontaron en los últimos minutos con el penal de Dusan Tadic (89’) y el tanto de Brian Brobbey (89’). Álvarez fue titular, disputó el encuentro completo y fue amonestado al 12’.

Por otro lado, el PSV de Erick Gutiérrez perdió 4-2 en su visita a Grecia, ante el Olympiacos. El ex jugador del Pachuca ingresó de cambio al minuto 85 por Eran Zahavi.

El Napoli, donde milita Hirving Lozano tuvo un doloroso descalabro, al caer 2-0 ante el Granada de España. El Chucky no tuvo actividad debido a una lesión. Todos los juegos de vuelta se disputarán el próximo jueves.

⏰ RESULTS ⏰

What a night! 😱 Who did it best? #UEL pic.twitter.com/ASC0Mcd7C0

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 18, 2021