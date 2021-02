El Sunderland es comprado por un multimillonario de 23 años

El Sunderland AFC anunció este jueves que Kyril Louis-Dreyfus, un multimillonario francés de 23 años, se convirtióo en su nuevo máximo accionista después de adquirir la participación mayoritaria del club, un clásico del futbol inglés que ahora milita en la Tercera División del país.

"El Sunderland recibió hoy la aprobación de la Liga Inglesa de Futbol para que Kyril Louis-Dreyfus adquiera una participación mayoritaria en el club, lo que marca el comienzo de una nueva era en Wearside", informó la entidad en un comunicado.

📰 Sunderland AFC today received approval from the @EFL for Kyril Louis-Dreyfus to acquire a controlling interest in the club, signalling the start of a new era on Wearside.

Louis-Dreyfus also becomes the club’s new Chairman with immediate effect.

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 18, 2021