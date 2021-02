¡Histórico! Lebron James consigue histórica marca de puntos en la NBA

Noche histórica para Lebron Jamen en la NBA.

Durante el encuentro entre Los Ángeles Lakers y Brooklyn Nets, el 'Rey' superó la barrera de los 35 mil puntos en su trayectoria.

A falta de 47 segundos para que terminara el segundo cuarto, James fue el encargado de marcar desde la línea de tiro libre, en donde consiguió la histórica marca.

Con esta marca, Lebron James solo está detrás de Karl Malone, con 36 mil 928 puntos y Kareem Abdul-Jabbar, líder en este rubro, con 38 mil 387.

Lebron James, cuatro veces campeón de la NBA, firmó 23 mil 119 puntos en sus dos etapas con Cleveland Cavaliers, 3,962 unidades con los Lakers y 7 mil 919 con Miami Heat, acumulando 1295 encuentros en la NBA.

Congrats to @KingJames on becoming the 3rd player in NBA history to reach 35,000 career points, joining Kareem Abdul-Jabbar and Karl Malone! pic.twitter.com/F1JnPHq5se

— NBA (@NBA) February 19, 2021