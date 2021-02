Rivaldo revela el posible destino de Lionel Messi

El Barcelona atraviesa uno de sus peores momentos tanto dentro y fuera de la cancha. La goleada que recibió frente al PSG en la ida de los octavos de final de Champions League, puso nuevamente al cuadro culé en la mira de todos, destacando una serie de problemáticas que han envuelto al equipo de Ronald Koeman.

El tema de Lionel Messi vuelve a marcar tensión, el astro argentino concluye contrato el próximo 30 de junio, y todo indica que su futuro está lejos del club de sus amores, pues él busca un proyecto competitivo, el cual en estos momentos, el Barça está lejos.

Respecto a ello, Rivaldo, ex jugador blaugrana, reveló el posible destino de la Pulga. "El Barcelona no le puede dar a Messi la posibilidad real de luchar por ningún título importante. Su futuro será el PSG, más todavía viendo su exhibición en el Camp Nou. Es un equipo que sí le puede dar opción de seguir ganando títulos", dijo.

Rivaldo no dudó en que Lionel Messi disputó su último partido de Champions League con el Barcelona en el Camp Nou, pues no cree que el equipo español remonte el marcador en la vuelta que se vivirá en el Parque de los Príncipes. "No hay ningún jugador de la plantilla que crea en la remontada. Es imposible darle la vuelta".

No es un secreto que el París Saint-Germain sería uno de los posibles destinos del astro argentino, pues tampoco el equipo ha ocultado su interés por unir a sus filas a Messi, aunque también se habla de que podría llegar al Manchester City. Al momento, todo es especulación, pues faltará ver si realmente sale del Barcelona, y de hacerlo, a qué club decidirá defender.

