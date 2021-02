Serena Williams rompe en llanto tras ser eliminada del Abierto de Australia

Visiblemente afligida, la estadounidense Serena Williams lamentó su eliminación del Abierto de Australia a manos de Naomi Osaka, tanto que en la conferencia de prensa posterior no pudo contener el llanto y abandonó la sala.

"He terminado por hoy", dijo la menor de las Williams al tiempo que se levantó de la mesa y salió llorando.

Serena generó dudas respecto a su retiro del tenis al mencionar que "si un día me despido, no se lo diré a nadie".

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears.#AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O

