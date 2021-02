Vincent Janssen se pierde quinto partido al hilo con Rayados

El holandés, Vincent Janssen no hará el viaje con Rayados para enfrentar a Necaxa a pesar de que ya se recuperó de la lesión.

º Conoce más de: Ford Blue Certifícate, seminuevos Ford para cualquier desafío

º Atención: Iban Wallet prospera en territorio mexicano

Javier Aguirre, técnico de los albiazules, mencionó que están cumpliendo el protocolo de los médicos, por lo que no fue convocado el Toro.

“Seguimos todo el protocolo que nos indicaron los médico, el que lo operó es muy conservador y nos recomendó seis semanas desde el minuto 1 y apenas van cinco”, dijo.

Rayados visitará a Necaxa en busca de regresar al triunfo Rayados busca enderezar el camino al visitar a Necaxa este viernes, tras su primer descalabró en el torneo ante Santos el pasado fin de semana

Agregó que Janssen tiene un par de semanas entrenando al parejo del grupo por lo que podría reaparecer para el duelo ante Xolos.

“No ha perdido forma física, pero no tiene competencia. No tenemos ninguna prisa con él, no estamos jugando Liguilla, Concachampions, ni la vida, pero podemos prescindir de él el tiempo que el doctor considere prudente”, comentó.

Para el duelo de la jornada 7 ante Necaxa, Monterrey no tendrá disponibles a Vincent Janssen, Aké Loba y Nicolás Sánchez, estos últimos por lesión.

Más sobre lo que dijo Javier Aguirre, sobre Vincent Janssen: