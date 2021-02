'Voy a demostrar que este alacrán pica, y pica duro': Miguel Berchelt

La fecha llegó. Luego de un difícil año 2020 debido a la pandemia del coronavirus que incluyó un contagio, el campeón mundial de peso súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Miguel Berchelt, enfrentará a su compatriota Óscar Valdez en una de las peleas más esperadas de los últimos años y que significará la séptima defensa para el monarca "Alacrán".

-¿Es la pelea más importante de tu carrera?

"Sin duda. He enfrentado a grandes peleadores de la talla de (Francisco) 'Bandido' Vargas (dos veces), Takashi Miura, 'Mickey' Roman, Jason Sosa, (Jonathan) 'El Niño de Oro' Barros, todos han sido campeones del mundo, pero ahora tengo una pelea muy dura con Óscar Valdez que ya fue campeón en peso pluma, hizo seis defensas. Quiere conquistar su segunda corona en distinta división pero enfrente tendrá a un alacrán que pica, que pica duro y voy a demostrar que por algo soy el campeón".

"Me siento feliz, era una pelea mandataria por parte del CMB, mi séptima defensa y era cuestión de tiempo para enfrentarnos", Miguel Berchelt

-¿Que te dice el hecho de que Valdez tendrá en su esquina a Eddy Reynoso, entrenador del "Canelo" Álvarez?

"Es muy importante porque le pone un poco más de morbo a la pelea. Independientemente de que Óscar y yo estemos en el cuadrilátero, también van a haber dos grandes ajedrecistas fuera del ring, en su caso Eddy Reynoso y en el mío José Alfredo Caballero, un gran entrenador que respeto mucho porque me llevó al campeonato del mundo y vamos a demostrar que no importa la publicidad, el dinero, nosotros hemos venido picando piedra, somos unos profesionales y enseñaremos que en Hermosillo sabemos hacer bien las cosas".

"A Oscar no le mando decir nada, voy a tener 36 minutos para darle el mensaje y sé que le voy a dar", Miguel Berchelt

-¿La afición puede esperar una 'guerra entre mexicanos'?

"Sin duda será una gran pelea. El que haga las modificaciones, los ajustes adecuados en el momento adecuado se llevará la pelea. Los estilos hacen peleas y el de Óscar y el mío pintan para una gran pelea. Los dos tenemos sangre mexicana y sabemos que cuando juntas a dos mexicanos arriba de un ring es algo grande. A veces puedes tener una estrategia pero cuando sientes que te conectan bien un golpe se te olvida y te vas a lo que saben hacer mejor los mexicanos que es el choque, a fajarse, es por eso que las peleas entre mexicanos gustan y venden tanto en la unión americana".

Getty Images

-¿De qué cualidades de Valdez tendrás que cuidarte este sábado?

"Creo que es un peleador explosivo que tiene mucha carrera amateur que lo respalda. Ya fue campeón en peso puma y creo que tiene hambre de ser campeón en súper pluma, pero yo tampoco nunca he pedido el hambre, sigo entrenando igual de duro. A la mejor por estar en la división ya cuatro años, mucha gente me da como ligero favorito pero la verdad es que Óscar es un gran rival, lo respeto mucho, a su esquina y por eso es que nos preparamos a consienta para dar un gran espectáculo".

Getty Images

-¿Ya estás completamente recuperado luego de haberte contagiado de la Covid-19?

"Fue muy duro, es una enfermedad que no conocemos y gracias a dios la pasé en mi casa bajo supervisión médica, no tuve que ir a ningún hospital. Las primeras dos semanas fueron difíciles cuando regrese a entrenar porque sentía que me faltaba el aire pero ya le di vuelta a esa página, me siento bien y enfocado en mi pelea de este sabor. Me siento muy bien preparado, he hecho tres veces 12 rounds con distintos sparrings en Los Mochis, Sinaloa, listo y preparado".

Berchelt ha terminado 33 de sus 37 victorias por la vía del nocauts. / Getty Images

-¿Extrañarás a las afición en la burbuja del MGM Grand el sábado?

"Es algo difícil porque vivimos de los aficionados, de los gritos, de la pasión que te inyectan, extrañaré a mi mujer, mi mamá, amigos. Esta vez no van a poder estar conmigo pero se que todas sus buenas vibras estarán y sin duda vamos a tener al televidente al borde de la televisión. Les digo que se compren su buena botana, sus cervezas y que disfruten una noche de boxeo muy buena".

Campeones mundiales mexicanos en la actualidad:

-Saúl "Canelo" Álvarez (campeón mundial súper medio del CMB y AMB)

-Miguel "Alacrán" Berchelt (campeón mundial súper pluma del CMB)

-Leo Santa Cruz (campeón mundial pluma de la AMB)

-Emanuel "Vaquero" Navarrete (campeón mundial pluma de la OMB)

-Luis "Pantera" Nery (campeón mundial súper gallo del CMB)

-Juan Francisco "Gallo" Estrada (campeón mundial súper mosca del CMB)

-Julio César "Rey" Martínez (campeón mundial mosca del CMB)

-Elwin Soto (campeón mundial minimosca de la OMB)