Jugador de Santos Laguna acusa racismo de futbolistas del Atlético de San Luis

El encuentro entre el Atlético de San Luis y Santos Laguna se vio manchado por un tema de racismo.

Al término del partido, el defensa y capitán de los Guerreros Matheus Dória acusó que los jugadores del Atlético de San Luis insultaron al jugador Félix Torres por el color de su piel.

"Está llorando en el vestidor… por favor revisen las cámaras, hubo actos de racismo, es mi compañero, es mi hermano…no puede pasar eso”, acusó el zaguero argentino.

Mensaje de Matheus Dória tras el duelo ante San Luis. #ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/JujskYKXkp — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

Por su parte, el defensor Félix Torres salió a la conferencia al borde del llanto y aseguró que se sentía golpeado por el hecho.

"Quiero expresar algo sorpresivo en el encuentro, fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado. Creo que me siento golpeado en este momento, me da mucha tristeza que pase esto en el futbol. Una persona como yo, que no tengo problemas con nadie, que trato de llevarme bien con todos, del color que sea. Creo que lo que pasó el día de hoy no puede seguir pasando. Me siento afectado, triste. Mis compañeros, no importa el color que tenga, me quieren así, saben la persona que soy, saben el dolor que estoy sintiendo ahora, me identifico como negro, quiero mucho a mis compañeros, me defienden en lo que hago. Dejo este mensaje para que no siga pasando esto en el futbol, es algo que se sigue repitiendo y la forma como lo dicen, en el momento del partido, te golpea mucho", explicó.

Mensaje de Félix Torres tras el partido en San Luis Potosí. #ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/dU6MS1Jtzy — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

Alejandro Irrargori, presidente de Grupo Orlegi, mandó un mensaje de apoyo para su jugador tras la situación.

"NO AL RACISMO , entrar al vestidor y ver a un jugador llorando por los insultos recibidos es realmente lamentable", escribió en redes sociales.

NO AL RACISMO , entrar al vestidor y ver a un jugador llorando por los insultos recibidos es realmente lamentable — Ale Irarragorri (@Irarragorri) February 19, 2021

Félix Torres fue expulsado al minuto 91 después de una agresión sobre un jugador del Atlético de San Luis, por lo que tuvieron que intervenir sus compañeros para separarlo.

Al final del encuentro y tras las conferencias, Santos Laguna publicó una foto con el mensaje "Acá todos somos iguales. No hay distinción entre colores, razas o nacionalidades".

Acá todos somos iguales. No hay distinción entre colores, razas o nacionalidades. Somos #Guerreros, somos humanos y decimos #NoAlRacismo ✋#ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/f43LM7YP19 — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

Hasta el momento la Liga MX no ha fijado una postura tras el hecho.

