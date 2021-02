Jaime Lozano confirma que Edson Álvarez no será convocado al Preolímpico

Jaime Lozano comienza a formar su base de jugadores de cara al Preolímpico del 2021, y aunque cuenta con la edad, no contará con Edson Álvarez.

En entrevista con Marca Claro MVS, el entrenador de la Selección mexicana sub-23 aseguró que no podrá llamar al jugador del Ajax, ya que Gerardo Martino lo tiene contemplado para el proyecto, de cara a Catar, aunque no descartó a Diego Lainez.

"Con Edson es complicado, porque desde que llegué Gerardo Martino me dijo que lo necesita, no está tomado en cuenta para la sub 23. Con Diego Lainez es uno de los que cambia la situación, hace un año no jugaba, pero ha cambiado su situación, si puede llegar a tiempo nos gustaría mucho que estuviera con nosotros, llegaría prácticamente a jugar una semifinal con un viaje largo".

Por otra parte, también explicó la situación con Alexis Vega, en donde asegura que no es un castigo el no llamarlo.

"Tanto como castigo no lo veo, es ser coherentes con lo que predicamos. Con el Tema de Vega dice en sus declaraciones que si nos juntamos antes podemos ser campeones, pero no lo veo así, será una eliminatoria muy complicada", explicó.

Sobre los refuerzos mayores para los Juegos Olímpicos no adelantó nombres, ni posiciones.

"Queremos ir paso a paso. Buscaremos en los refuerzos distintas posiciones, pero dependerá muchísimo el momento que vivan los jugadores", finalizó.

