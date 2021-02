Jonathan Orozco: 'Me sorprendió más el Atlante en el Mundial de Clubes'

La actuación de Tigres en el Mundial de Clubes continúa dejando toda clase de comentarios dentro del futbol mexicano, y ahora fue Jonathan Orozco quien arremetió contra los universitarios.

En entrevista con TUDN, el histórico arquero de Rayados y actual jugador de Xolos de Tijuana dijo que lo mostrado por parte del equipo de Ricardo Ferretti no lo sorprendió.

"Impresionarme (Tigres) no, porque la verdad es que yo sé de la calidad que tiene tanto el Tuca como estratega, como los jugadores que tiene. No me impresiona, no es algo que a mí me diga 'ah', dijo Orozco.

El arquero, que vistió el jersey de Rayados en tres mundiales de clubes, recordó que, para él, el Atlante fue más sorpresivo en su actuación frente al Barcelona.

"No me gustaría menospreciar a ningún equipo, pero a la mejor me impresionó más lo que hizo Atlante contra Barcelona porque tenía menos recursos. Era un equipo más modesto que este equipo de Tigres que ya tiene un trabajo y está cimentado", reveló el cancerbero.

Por último, también señaló que Tigres tiene la capacidad para competir en instancias como el final del Mundial de Clubes.

"Tigres tiene grandes jugadores de gran calidad, de gran renombre. No me sorprende en ese sentido porque eran capaces de lograr lo que lograron. Eran capaces a lo mejor de haber hecho otro partido, pero el Tuca se las sabe de todas, todas, y se murió con la suya y eso es válido. Es un gran equipo", aceptó.

Jonathan Orozco ha sido pieza fundamental para que Xolos se mantenga invictos en el Guardianes 2021.

Publimetro te recomienda

Esta es la sanción por racismo dentro de la Liga MX Un acto racista se habría dado durante el duelo entre el Atlético de San Luis y Santos Laguna, que inauguró la jornada 7 del torneo Guard1anes 2021