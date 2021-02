VIDEO: Erling Haaland marca antológico gol frente al Schalke 04

Erling Haaland continúa encendido tras su actuación en Champions League y ahora en la Bundesliga mostró sus dotes acrobáticos para marcar un espectacular gol.

El Borussia Dortmund se enfrentó al Schalke 04 en una nueva edición del clásico del Ruhr, y el noruego aprovechó para aumentar la ventaja para los amarillos.

Al minuto 44, y tras un centro preciso de Jadon Sancho, Haaland impactó el balón con una media tijera que venció al arquero Ralf Fährmann.

What an absolute madness of goal for Haaland… 💯 pic.twitter.com/klok3WiDEp

