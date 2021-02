Óscar Valdez: 'Nada mejor que probar que la gente estaba mal'

Tras conseguir una histórica victoria frente a Miguel 'Alacrán' Berchelt, Óscar Valdez dio sus primeras declaraciones como nuevo monarca superpluma del CMB.

Lo dije antes, no hay nada mejor que probar que la gente estaba mal. Tengo un mensaje para todos, que no te digan que no lo puedes hacer, sé disciplinado, todo es posible, nadie te puede decir que no puedes. Prueba que están mal”, comentó para ESPN.

Agradeció el apoyo de Eddy Reynoso, entrenador del Canelo Team, quien lo ayudó para conseguir esta victoria.

“Es mucho trabajo en equipo, mantenerme enfocado, no fue fácil entrenador durante la pandemia. Siempre entrena duro, haz lo mejor que puedas, sé el número uno, no hay nada imposible. Mi equipo es parte de eso, a mi papá, a mi familia, a Eddy Reynoso. Tengo una lista de gente que quiero agradecer”, explicó.

El nuevo campeón comentó que pasó mucho tiempo alejado de su familia, pero que en un futuro quiere tomar las peleas que la gente quiere ver.

“No lo sé, entrené muy duro para esta pelea”, argumentó. “Quiero regresar con mi familia, abrazarlo, quería llevar este cinturón a casa y lo logré. Quiero dar las peleas que quieren”.

