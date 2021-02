Óscar Valdez propina fulminante nocaut al 'Alacrán' y es nuevo campeón del mundo

Óscar Valdez irrumpe como uno de los mejores boxeadores mexicanos del momento y con un fulminante nocaut sobre Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, se convirtió en nuevo campeón mundial de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.

En una pelea que se comparó con una guerra, Valdez salió con hambre de triunfo desde el primer asalto, demostrando que, sin cambiar su estilo férreo, salió avante frente a un ‘Alacrán’ que parecía venir de atrás para conseguir una defensa más.

Con un cuidadoso inicio, Berchelt cedió los primeros rounds ante un Valdez que conectó sin mayor peligro en el cuerpo del oriundo de Cancún. Pero conforme concurrían los rounds, Valdez persiguió su sueño.

La hazaña comenzó cuando en el cuarto asalto, Valdez mandó a la lona a Berchelt con una izquierda que impactó en su cuerpo. A partir de ese momento, el ex campeón no se veía bien.

.@oscarvaldez rips stunner after stunner to score the knockdown late in Round 4! War is brewing in Vegas …#BercheltValdez | Main Event LIVE NOW on ESPN & ESPN+ pic.twitter.com/3r6IGF5JNf — Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021

Sin ser el favorito, Valdez continuó con su estrategia a pesar de que se notaba que el combustible se agotaba pero el hambre de ser nuevo campeón lo llevó a la cima del mundo.

Tras cuatro rounds parejos en que Berchelt respondía, el dos veces olímpico mexicano se recuperó para volver a mandar a la lona a su oponente, en el round 9.

.@oscarvaldez56 puts Berchelt down again, piling up more crucial points for the home stretch in Round 9. 😮#BercheltValdez | Main Event LIVE NOW on ESPN & ESPN+ pic.twitter.com/sd5FZkEbbr — Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021

Aún con la posible ventaja en las tarjetas, el de Nogales, Sonora contratacó y consiguió algo memorable. Faltaban unos segundos para que terminara el décimo round cuando Valdez aprovechó una distracción en la guardia para conectar con una izquierda que mandó al país de los sueños al ‘Alacrán’.

.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!! An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! 🇲🇽👑#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm — Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021

Ahora Óscar Valdez, en una guerra sin cuartel, selló su victoria número 29 en su carrera y se coronó en dos divisiones distintas, tras ser monarca en el peso pluma, por parte de la AMB.

