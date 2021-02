América podría perder sus tres puntos ante Atlas por supuesta alineación indebida

La aparición de Federico Viñas en el banquillo puede costarle al Club América el partido ante el Atlas.

El uruguayo no fue registrado en la hoja de alineaciones y suplentes de los azulcrema, por lo que traería una sanción, bajo el reglamento de competencia de la Liga MX 2020-21.

En el artículo 48 del mismo, se estipula: "Se considera alineación indebida la participación de un jugador, ya sea como titular o suplente, o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado en la hoja de alineación".

Para el segundo tiempo, Viñas –quien fue capturado por las cámaras de televisión junto al resto de las Águilas que esperaban su turno para saltar a la cancha del estadio Jalisco– ya no regresó a la zona de banquillos.

"Los Clubes que incurran en alineación indebida se harán acreedores de acuerdo al caso, a las siguientes sanciones", se lee en el actual reglamento.

"Si el club infractor gana el partido, los tres puntos en disputa se adjudicarán al club contrario. En cuanto a los goles anotados, todos ellos serán anulados y el resultado final será 3-0 a favor del Club que actuó legalmente".

"Hoy nos perjudicó el reglamento": Diego Cocca

Diego Cocca fue directo, para el argentino, el reglamento perjudicó al Atlas.

El técnico habló sobre la alineación indebida: "Todos estamos regidos por un reglamento, a veces nos perjudica; el reglamento nos perjudicó en la expulsión y es claro sobre quiénes debían estar en la cancha. Nosotros nos fijamos quien esta en la banca, y surgió lo de Viñas, está muy raro, esperamos que la Liga proceda".

-¿Crees que por qué el rival sea el América, la Liga no proceda como debe?

"No sé… Es tema de la Liga decir lo que se vio. Me llamó la atención que Viñas estaba entrando en calor, estábamos atentos, pero en la planilla decía que no estaba. Nos enteramos que en teoría no debería estar ahí".

Abundó: "Nosotros tenemos la obligación de saber cómo son los reglamentos, como lo son en las expulsiones y la gente que está en la banca y la gente que no… El reglamento está para hacerse cumplir".

No le ofendió la forma en que América cobró el penalti, pero sí estaba "con bronca", por lo que pasó con el arbitraje: "América hizo lo que tenía que hacer, como pateó el penalti está en el reglamento. La expulsión fue controversial, el jugador sí, entró fuerte, fue abajo, pero antes nos decían que si la pierna estaba arriba del botín y la calceta, era roja, ahora no fue así y te expulsan igual, directo. Y en el penalti es controversial, no lo van a ver al VAR. Hoy nos perjudicó el reglamento. Hay que aplicarlo de la misma manera a todos".

Recalcó: "Yo ya no entiendo, a veces van al VAR, a veces no, a ti como técnico te matan. Ya no lo entiendo".

Se queda con lo que hizo su equipo: "Nos entregamos y jugamos muy bien con diez, América llegó tres veces, nosotros con diez fuimos al frente".

Solari se niega a hablar del tema

Santiago Solari se salió por la tangente al hablar sobre la posible alineación indebida de Federico Viñas.

Al ser cuestionado al respecto, dijo: "Federico no ha estado en el alineación y no ha participado en el partido, es todo lo que voy a comentar".

Se le volvió a inquirir al respecto y volvió a evadirlo: "Repito. Federico no ha estado en la alineación, no ha participado… Es lo que voy a contestar".

Sobre el gol marcado por Henry Martín, una asistencia venida de un penalti, dijo: "Es poca ortodoxa la manera, pero es parte del futbol, son chicos talentosos, y lo marcamos así".

América es líder: "Es mérito de los futbolistas. No hay partido sencillo en esta liga competitiva. Estoy orgulloso por otros tres puntos que sumamos. Atlas venía bien, venía creciendo… Iniciamos en el primer tiempo bien, la expulsión modifica el juego y ellos jugaron al límite, hubo muchísimas situaciones de falta donde estuvimos óptimos defendiendo. Si hubiera metido el gol antes, hubiéramos sentenciado el juego de mejor manera".

