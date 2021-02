'¡Qué pinche orgullo!', la felicitación del 'Canelo' a Óscar Valdez

Luego de confirmarse como nuevo campeón mundial de peso súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras propinar tremendo nocaut a Miguel Berchelt, Óscar Valdez recibió una llamada especial de Saúl "Canelo" Álvarez que estuvo en todo momento atento a su pelea.

"No sabes qué pinche gusto, me quedé ronco. Te moviste perro, vete la cara, no te tocó. ¡Qué pinche orgullo, orgullo cabrón, todos te vimos!", fueron las palabras del "Canelo" a Valdez en videollamada.

"¡Ahora sigues tu el otro fin de semana!", le respondió "The King".