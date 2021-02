Tras brutal nocaut, 'Alacrán' Berchelt fue dado de alta del hospital

Luego del terrible golpazo que recibió de Óscar Valdez y que lo mandó a la lona de forma dramática, Miguel "Alacrán" Berchelt fue dado de alta del hospital donde se le realizó una tomografía que no arrojó daños de consecuencia.

El de Cancún, Quintana Roo fue destronado luego de ser noqueado la noche del sábado en el round 10 de su pelea ante Valdez.

El impacto dejó inconsciente por un momento al "Alacrán", quien minutos después pudo incorporarse de a poco.

