'Canelo' Álvarez se ve las caras con Yildirim en sede de su pelea

Saúl "Canelo" Álvarez, campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial (AMB), ha arribado a Miami, ciudad en la que el sábado expondrá sus fajines, frente al turco Avni Yildirim.

Con el cubrebocas en todo momento y enfundado en un outfit con aires asiáticos, el "Canelo" (54-1-2, 36 KO's) realizará la defensa obligatoria de sus cetros, en el estadio Hard Rock, hogar de los Dolphins de Miami en la NFL, donde más tarde vio a su rival, previo a seguir con su meta de adjudicarse todos los cetros de la división supermediana este año.

El británico Billy Joe Saunders es el monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y lo enfrentaría el 8 de mayo, mientras que el estadounidense Caleb Plant es el monarca de la Federación Internacional (FIB). Si todo sale como lo planea, con él se mediría en septiembre.

🏈 @Canelo and Yildirim with the @MiamiDolphins swag at the @HardRockStadium 🤩#CaneloYildirim pic.twitter.com/jKXz5bTEQb

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) February 22, 2021