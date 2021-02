La chusca reacción de Robert García junto a Mikey en su bólido

La chusca reacción del ex campeón mundial y ahora entrenador Robert García a bordo de un automóvil (al parecer un Lamborghini) se ha viralizado en las redes sociales.

Y es que Robert luce realmente asustado cuando su hermano Mikey pisa a fondo el acelerador: "¡No pues Mike! Calm down…no chingues Mike, slow down man, come on. ¡Ahí viene un carro wey! ¡Ay wey! ¡Mike nos vamos a voltear cabrón! Please, Mike please, stop", son algunas de las frases que soltó Robert. Mira el video: