Apodan a David Faitelson #LordDeudor por echarse para atrás en una apuesta

Vaya lio en el que se metió David Faitelson por criticar al América en la red social twitter donde fue apodado #LordDeudor.

Luego de darse a conocer que el América incurrió en una falta al reglamento por la alineación indebida de Federico Viñas en la Jornada 7 del Guard1anes 2021 ante Atlas, el periodista estaba muy seguro de que no iba a pasar nada con esa falta, que no iban a sancionar a las Águilas.

"1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América… es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mi… mejor me callo", escribió el comunicador de la cadena ESPN.

1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América…

Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mi…

Mejor me calló… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 21, 2021

Un día después de haberlo escrito, apareció el comediante Jorge "Burro" Van Rankin para aceptarle la apuesta y Faitelson le respondió que ya era muy tarde para eso.

Ya no te entiendo nada, cumple o te verás muy mal David! Esto es de palabra! https://t.co/StzWuVsFtl — Jorge Van Rankin (@burrovan) February 22, 2021

Ya lo pensé bien David, yo tomo la apuesta, mi casa, la cabellera y pongo hasta me moto vespa! TOMO LA APUESTA! Afición están de testigos, espero cumplas si pierdes….. https://t.co/vvgtebLZTD — Jorge Van Rankin (@burrovan) February 22, 2021

Mejor si cállate por no los va a perder, no hay porq! https://t.co/vvgtebLZTD — Jorge Van Rankin (@burrovan) February 21, 2021

Entonces el "Burro" creó el hashtag #LordDeudor para referirse a Faitelson y el mismo se hizo tendencia durante varias horas en twitter. Muchos usuarios criticaron y se burlaron de David Faitelson a quien no le quedó de otra que retractarse y ofrecer disculpas.

@burrovan Nunca te había visto tan “contento” por una derrota del América…¿Será que quieren despojarse ya del “ódiame más” y ser un equipo diferente?

Te mando un abrazo.

Discúlpame que no atienda más pero es una noche histórica y emocionante. ¡Perdió el América en la mesa! — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021

Ntp solo para la próxima q hables, ten un poquito más de pantalones, vete a echar tus vino espumoso con @joserra_espn porq se va calentar! https://t.co/7K4DpkhIbM — Jorge Van Rankin (@burrovan) February 23, 2021

Como te amaneció querido @Faitelson_ESPN A cumplir tu palabra o quieres ser #LordDeudor ? @ClubAmerica @reformacancha @record_mexico o que opinan queridos amigos? Tiene q cumplir? Eso es de caballeros.. — Jorge Van Rankin (@burrovan) February 23, 2021

"Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Esta a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga Cuauhtémoc Blanco y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo?".

@burrovan. Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Esta a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga @cuauhtemocb10 y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo? — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021

Pero Van Rankin siguió burlándose hasta que hizo enojar a David: "No, no se confundan. Yo soy un periodista de deportes. No me dedico ni pretendo dedicarme al espectáculo. Utilice una especie de “licencia poética” para desafiar al poder y retar que no existiría castigo para el América. Lo hubo. Lo aplaudo y punto. Yo no le debo nada a nadie. Y tú 'Burro' Van Rankin en especial, déjate de tonterías con lo de #LordDeudor. No somos iguales. No somos amigos. Tenemos un nivel distinto de educación. Tú y tus 'amiguitos' de las novelas y los 'progamuchos' de TV ya saben a donde pueden irse…Yo no lo debo nada a nadie…", finalizó.

Y tú, @burrovan en especial, déjate de tonterías con lo de #LordDeudor. No somos iguales. No somos amigos. Tenemos un nivel distinto de educación. Tú y tus “amiguitos” de las novelas y los “progamuchos” de TV ya saben a donde pueden irse…Yo no lo debo nada a nadie… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021

No, no se confundan. Yo soy un periodista de deportes. No me dedico ni pretendo dedicarme al espectáculo. Utilice una especie de “licencia poética” para desafiar al poder y retar que no existiría castigo para el América. Lo hubo. Lo aplaudo y punto. Yo no le debo nada a nadie. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021

Para eso me gustabas, paga David! https://t.co/rI6PChwNrH — Jorge Van Rankin (@burrovan) February 23, 2021

Por lo menos a partir de ahora ya no le recordarán tanto a Faitelson el golpe que recibió de Cuauhtémoc Blanco en el Puerto de Veracruz hace algunos años, sino la apuesta no pagada.

Te recuerdo @Faitelson_ESPN que durante años fuiste partícipe del duopolio que tanto criticas; JAMÁS te escuché pronunciarte en contra. Buscaste hasta el cansancio, a espaldas de tu casa, venirte a la que es la mía. Tu educación podrá ser muy buena; tu ética es raquítica. — Jorge Van Rankin (@burrovan) February 23, 2021

