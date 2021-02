Atletas mexicanos serán vacunados para asistir a Tokio: COM

A unos meses de que den comienzo los Juegos Olímpicos de Tokio, Carlos Padilla agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador que se tenga contemplado a la delegación mexicana dentro del grupo prioritario de vacunación contra el Covid-19.

En conferencia con los medios, el presidente del Comité Olímpico Mexicano aseguró que espera que los atletas sean inoculados para el mes de mayo, y así dar tranquilidad a todos los participantes.

“El presidente hizo eco de nuestra petición que hicimos hace un poco más de tres meses con el canciller Marcelo Ebrard, solicitándole que nos considerarán al equipo olímpico para la vacunación antes de salir a los Juegos. Ello dio no solo tranquilidad sino la esperanza a nuestros deportistas de llegar en mejores condiciones", declaró Padilla en conferencia virtual.

"Hemos platicado con quienes conocen de estos temas, y se nos da un término aproximado de que en mayo se empiecen a vacunar para que haya oportunidad de dejar pasar el tiempo que se requiere entre la primera y la segunda dosis de la vacuna por la cual se haya decidido inmunizar a nuestra delegación", explicó.

El directivo también señaló que solo serán vacunados los atletas que ya estén clasificados a la justa olímpica, aunque reveló que, al existir competidores que aún buscan su boleto, tratarán de que también reciban la dosis en contra del virus.

“El acuerdo que existe con el presidente de la República Mexicana es vacunar como compromiso del Gobierno a los que ya están seleccionados, sin embargo, continuaremos con el trámite de ver la posibilidad de que se vacunen a quienes también están en posibilidad de calificar. A los que tienen que salir del país o a otra ciudad se ha cuidado muchísimo cómo se están llevando a cabo estos procesos selectivos”, señaló.

Por último, también señaló que los países en que se realizan estas competencias clasificatorias están tomando estrictas medidas para evitar mayores contagios.

“Tenemos el claro ejemplo del handball donde el atleta sale con la prueba previa al abordar el avión 72 horas antes donde no tiene Covid-19 y llegando allá se le hace otra prueba, después se le aísla en el transporte y llega a la burbuja donde será el torneo, por lo tanto, no puede salir a la ciudad y ni tener convivencia, por lo tanto, son torneos totalmente distintos y hay que entenderlo así, estamos ante una contingencia mundial pero tenemos que dejar de pensar en forma tradicional sino de acuerdo a la nueva realidad que estamos viviendo. Además, la vacuna no implica que una vez que se pone ya no tenemos posibilidad de adquirir el virus, por lo tanto debemos seguirnos cuidando”, mencionó.

El directivo estimó que a Tokio irá una delegación de entre 130 y 150 deportistas.

Hasta el momento, México tiene a 88 deportistas calificados a los Juegos Olímpicos que se realizarán en Tokio entre el 23 de julio y el 8 de agosto.

La semana pasada, México inició la aplicación masiva de vacunas contra el Covid-19 a personas de más de 60 años.

Publimetro te recomienda

Galácticos, la historia jamás contada del Real Madrid La Serie del Real Madrid se transmitirá este miércoles 24 de febrero, luego del partido ante el Atalanta en la Champions League