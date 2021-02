Diego Lopes: es una pelea que venía buscando desde hace un año

El brasileño, Diego Lopes expondrá su título de peso pluma en Lux 012 este próximo 12 de marzo en Monterrey, ante Masio Fullen.

Ambos peleadores vienen de una racha de triunfos por lo que se espera den un gran espectáculo en la Ciudad de las Montañas, sede de la pelea.

¿Tras un año de pausa por la pandemia, cómo llega Diego Lopes físicamente a esta pelea?

— Me siento muy bien, he estado entrenando muy fuerte todo este año que estuve inactivo, pero me hace pensar que vale la pena toda la espera.

Afortunadamente tengo mi gimnasio en Puebla y pudimos estar entrenando. No abrimos para nadie externo, sólo un grupo de cuatro peleadores. Ya después nos trasladamos a Guadalajara, hicimos también confinamiento acá.

Monterrey es una ciudad que gusta mucho del MMA ¿Cómo te sientes ahora que no habrá público en las gradas?

— Será mi tercera vez en Monterrey. La primera cuando gané el título y la segunda hace un año que lo defendí. Monterrey me ha tratado muy bien, me siento muy bien peleando acá.

Esta es mi primera vez peleando sin público, veré cómo se siente. Espero que no afecte mucho porque en el gimnasio no tenemos público solo los compañeros.

La gente de Monterrey se distingue por ser muy cálida ¿Eso influirá en el ánimo de la pelea?

— La gente en cada lado es distinta, sé que se siente la energía de la gente y es muy padreo, pero ahora nos toca pelear así, la mentalidad es la misma, salir a ganar.

Arrancas junto con Masio Fullen el 2021 con la primera pelea de Lux ¿Eso a qué los compromete?

— Yo lo estuve buscando que esta pelea sucediera y no pasó el año pasado por la pandemia y pues Lux estuvo trabajando muy fuerte y dijo que sería la primera cartelera de este año y bueno tenemos la responsabilidad de estar en la primera pelea estelar por el campeonato.

Analizando un poco a tu rival ¿Qué es lo más complicado que ves en él?

— No puedo decir lo más complicado, pero lo que sí es que puedo tener un poco de respeto por su boxeo. Es un peleador que tiene muy buen boxeo. Pero yo he estado trabajando esta parte con mi coach y estamos mejorando y no he tenido demostrar, y esperemos que en esta pelea pueda demostrar todo lo que hemos trabajado y estamos listos para pelear arriba con quien sea.

Tu primera pelea como profesional fue a los 17 años ¿Cómo fue esa experiencia y que te llevó a decidir ser peleador de MMA?

— Pasó muy loco, yo estaba en la casa jugando videojuegos y llega mi hermano y me dice vas a pelear de aquí a un mes. Yo nunca había entrenado, había estado en campamentos pero sólo en la parte de Ju Jitsu.

Lo más chistoso es que cuando llega el día de la pelea mi mamá no quería que fuera, no me quería dejar salir de la casa, ‘no vas a salir a pelear’, me decía. Tuvo que cerrar la puerta para que yo no saliera. Ya mi papá y mi hermano que practican Ju Jitsu, le dijeron que no iba a pelear que sólo los iba a acompañar, pero ya llegando al evento estuve ahí, y así nos aventamos y pues así empezó mi historia.

